Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yerinin tabelasında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir giyim mağazası reklam tabelasının içerisinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tabelayı açarak kediyi kurtardı.
Herhangi yarası bulunmayan kedi, mağaza işletmecisi tarafından sahiplenildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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