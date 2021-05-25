Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda Alihan Mustafa Alparslan'ın kullandığı 01 AFA 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
YaralananAlparslan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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