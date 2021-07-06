Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprüsü Sapağında Doğan K. idaresindeki 50 AJ 613 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, aynı istikametin orta şeridinde seyreden Necdet K. yönetimindeki CE 35 232 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki Ezgi K. ile Sevim K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Yavuz G. idaresindeki 06 GE 3678 plakalı otomobil, önce önündeki araca ardından da bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, hastaneye götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.