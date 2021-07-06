Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis Belediyesi yıpranan mahalle yolunu yeniledi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve zamanla yıpranarak ulaşımda aksamalara neden olan yolu yeniledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Müştakbaba Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan yıpranan yolun yenilenmesini talep etti.
Tanğlay'ın da yaşanan sıkıntının giderilmesi için talimat vermesi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun yenilenmesi için çalışma başlattı.
Yoldaki parke taşlarını söken ekipler, 200 metrekare bazalt taşıyla kapladıkları yolu araç ve yaya trafiği için daha konforlu hale getirdi.
Mahalle sakinleri, desteğinden dolayı Tanğlay'a teşekkür etti.
Etiketler: Bitlis
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