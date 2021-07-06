Ekipler, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolunda helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti. Uygulama noktalarında durdurulan 2 araca ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.