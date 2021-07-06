Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu’ndaki açılış törenine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

Farklı ilçelerdeki 4 okulda kurulan tasarım beceri atölyelerinin açılışı da aynı anda yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, katkılarından dolayı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’e teşekkür etti. Tasarım beceri atölyelerinde öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin geliştiğini anlatan Yazıcı, "Bundan sonra okullarımızda öğrenme ortamlarını tasarım beceri atölyeleriyle zenginleştirmek isteyen bütün kurum ve kuruluşlarımızı, hayırseverlerimizi bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de öğrencilere başarılar diledi.

Yazıcı, Avdagiç ve beraberindekiler, beceri atölyelerini gezerek buradaki öğrencileri ziyaret etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı öğrenciler de atölyede yaptıkları el becerilerini Yazıcı ve Avdagiç’e hediye etti.