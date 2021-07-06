Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.