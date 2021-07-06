Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de tartıştığı nişanlısını öldüren şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kağıthane'de tartıştığı nişanlısı uzman çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26), silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Kağıthane'de alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde, Yıldırım ile Gizem E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım'ın beylik silahını alan Gizem E., ateş ederek nişanlısını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Gizem E'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
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