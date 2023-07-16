Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.07.2023 09:53

Kocaeli'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde seyreden Furkan K. idaresindeki otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park edilen Metin G'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi
10:42
Çin'de sıcaktan bunalanların serinleme yöntemi: Buz banyosu
10:36
Göç İdaresi Başkanlığı: 39 ilçenin yabancılara kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:32
Diyarbakır'da sahte altın operasyonunda 10 tutuklama
10:05
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında
10:22
Alaska açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
'El Nino' sıcağında zorlu tütün kurutma mesaisi
'El Nino' sıcağında zorlu tütün kurutma mesaisi
FOTO FOKUS
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ