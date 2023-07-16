Kocaeli'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönünde seyreden Furkan K. idaresindeki otomobil, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park edilen Metin G'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.