Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.
Resmi ziyaret kapsamında #Penang'da bulunan Bakanımız @HakanFidan, #Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim tarafından kabul edildi.???????????????? pic.twitter.com/A3ohlXZRnM— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 16, 2023
Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü ifade edildi.
Bakanımız @HakanFidan, #Penang'da #Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştü.???????????????? pic.twitter.com/k2IrWqSr5f— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 16, 2023