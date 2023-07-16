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Güncel
AA 16.07.2023 09:27

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gittiği Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.

 

Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü ifade edildi.

 

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