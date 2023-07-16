Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Başbakanı İbrahim tarafından kabulüne yer verildi.

Bakanlığın başka bir paylaşımında da Fidan'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştüğü ifade edildi.