Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu Eskihisar feribot bağlantı yolunda Cihan A. idaresindeki 34 CEA 531 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Trafik Kazası
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