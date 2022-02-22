Kars-Erzurum, Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolu üzerinde trafik işaret ve levhalarının çalındığı bilgisin alan Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, hurdacı oldukları öğrenilen M.Ö, N.Ö ile B.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada birçok trafik levhası ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.