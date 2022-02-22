21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenyurt

Etkilenen Mahalleler: Pınar Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 22.02.2022 06:39

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Güngören

Etkilenen Mahalleler: Haznedar Mah,Güven Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Pendik

Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:48

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.