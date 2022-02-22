21 Şubat 2022 İstanbul’da su kesintileri: İSKİ su kesintileri listesi…
21 Şubat 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:44
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Pınar Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 22.02.2022 06:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Güngören
Etkilenen Mahalleler: Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Pendik
Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 22.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.