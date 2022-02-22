Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı…
12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklandı.
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. AUZEF bütünleme sınavları şubat ayında yapıldı.
Öğrenciler final sınavı sonunda yapılan değerlendirmenin ardından FF, DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünlemeye girebildiler.
AUZEF sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edildi.
Etiketler: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim
Son Haberler
- 11:21
- 11:16
- 11:20
- 11:11
- 11:17
Sıradaki Haber
Başarılı hafız öğrencilere tablet hediye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz