Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Muhammed Celali Ortaokulunu ziyaret ederek başarılı hafız öğrencilere tablet hediye etti.

Merkez Muhammed Celali Ortaokulu tarafından her hafta düzenlenen `Kariyer Günleri` kapsamında seçkin konukları ile öğrenciler buluşturuluyor. Okulun bu haftaki konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okula yaptığı ziyarette ilk olarak okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, öğrencilerin seslendirdiği birbirinden seçkin ilahileri dinledi.

Programda öğrencilere hitaben konuşan Kökrek,`Gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmeniz için kendinizi geliştirmeli, büyük düşünmeli, bunun için de gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalısınız. Sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz olacaktır. Kaliteli bir birey olarak yetişme hedefine ulaşmak için bütün öğretmenlerinizden olabildiğince bilgi edinmelisiniz. Bununla birlikte insanları sevip saymalı, paylaşmayı bilmeli, arkadaşlık duygularınızı geliştirmeli, topluma yararlı bir birey olmalısınız. Dersleriniz için göstereceğiniz çalışma azmi sonucunda kazanacağınız bilgi ve becerilerin de geleceğinizde bir üst öğretimde sizi başarılı kılacağını unutmayın`dedi. Öğrencilerin söyleyişte Doğubayazıt gezisi talebine duyarsız kalmayan ve önümüzdeki günlerde planlaması talimatını veren Kökrek, gezi de öğrencilere eşlik edeceğini belirtti.

Öğrenciler alkışlayarak Kökrek'e teşekkür etti. Programda başarılı hafız öğrencilere tablet hediye eden Kökrek, öğrencileri tebrik etti. Söyleyişinin ardından okulda incelemelerde bulunan Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi.