Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de denizde mahsur kalan gençleri deniz polisi kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında motoru arızalanmasının ardından su alan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kıyıya çıkardı.
Amcasının teknesini satan Ziya U. ile yatın yeni sahibi Efecan Gül K., tekneyi Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nden İstanbul'un Silivri ilçesine götürmek için yola çıktı.
Motor pervanesindeki arıza nedeniyle mahsur kalan gençler, teknenin bir süre sonra su almaya başlamasıyla bağırarak yardım çağrısında bulundu.
Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesiyle bölgeye deniz polisi sevk edildi.
Polis gençleri teknesine aldı, tekne ise Değirmendere iskelesine yanaştırıldı.
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