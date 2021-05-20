Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep’te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi Tutluk mevkisinde Abdurrahman D. idaresindeki otomobil, devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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