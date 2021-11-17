Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çarpışan vinç ile minibüsün sürücüleri yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, vinç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun yan yolunda İstanbul istikametinde seyreden B.Ç. (43) idaresindeki 41 P 3026 plakalı servis minibüsü, Kirazpınar kavşağında, İ.G'nin kullandığı 41 UF 293 plakalı vinçle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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