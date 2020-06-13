Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziler Mahallesi 1788 Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 7 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.
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