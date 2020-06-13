Haber Giriş: Kaynak: AA
Bafra'da demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Samsun, Aktekke Mahallesi'nde bulunan mezarlığın demir kapısına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, durumu Bafra İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kapıyı genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
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