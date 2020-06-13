Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sağanak etkili oldu.
Sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan Karabük Valiliği, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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