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Güncel
AA 07.09.2023 09:51

Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de bir kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcudan 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinden birinin haziran ayında İzmit'te başka bir kuyumcudan hırsızlık yapan S.P. olduğu belirlendi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, S.P'nin yanı sıra olaya karıştığı belirlenen 3 çocuk ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan K.P. yakalandı, İzmir'den kaçırılıp alıkonulan çocuk S.K. de bulundu.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden S.P. ile K.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine, S.K. ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurdu'na teslim edildi.​​​​​​​

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Kocaeli Hırsızlık
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