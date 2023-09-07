Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.09.2023 06:04

Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Brezilya'nın güneyinde etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığını bildiren Leite, "Rio Grande do Sul bölgesinde, görülmemiş iklimsel bir felaketle boğuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz." demişti.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yılbaşından bu yana çok sayıda kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kaldı.

ETİKETLER
Brezilya Kasırga
Sıradaki Haber
Erzincan’da tır şarampole uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:24
Meksika'da 2024 devlet başkanı seçimlerinde iktidar partisinin adayı Sheinbaum oldu
07:14
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
07:04
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızalandı
07:06
Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı
06:41
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
06:13
İsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor
Peru'daki arkeologlar bin yıllık mumyayı ortaya çıkardı
Peru'daki arkeologlar bin yıllık mumyayı ortaya çıkardı
FOTO FOKUS
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ