Değirmendere Yalı Mahallesi Kayacan Sitesi'nde, iki katlı bir evin çatısında ayağı sıkışan martıyı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle ulaştıkları çatıda, ayağı sıkışan martıyı kurtardı.

Daha sonra zabıta ekiplerine teslim edilen martı, tedavi için veteriner hekime götürüldü.