Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alınan bilgiye göre, İhsaniye mevkisinde hayvancılık yapan Ramazan Kara'ya ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Kara, hayvanları ahırdan çıkardıktan sonra durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.