Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kocaeli'de ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta R.T. yönetimindeki 34 ST 8949 plakalı beton mikseri, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli
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