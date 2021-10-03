Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.
Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.
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