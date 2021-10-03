Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hızırbey Camisi'nin avlusunda göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:49
- 11:04
- 10:43
- 10:11
- 10:11
Sıradaki Haber
Avcılar'da tüp patlamasında 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz