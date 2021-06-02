Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, iki ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirildi.