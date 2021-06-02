Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı. Balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Elbeyli ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı bir balaban bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce koruma altına alınan kuşa ilk müdahale Kilis Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.
Veteriner hekim Kadir İlker Avcı, balaban kuşunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtti.
Avcı, kuşun sol kanadında darbe sonucu kırık olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen balaban kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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