New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepkiler devam ediyor.

Bu kapsamda, KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne'deki reklam panolarında "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.