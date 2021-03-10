Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Başından ağır yaralanan O.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı, polis merkezine giderek teslim oldu.
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