Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çukura düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Konya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2 yavru köpeği kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler çevrede bulunan anne köpeğin yanına bırakıldı.
Etiketler: Sokak Hayvanları İtfaiye
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