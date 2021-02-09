Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC Başbakanı Saner'den Miçotakis'e tepki
[Fotoğraf: AA]
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Saner, "Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs konusunda anlaşma amacında değil" açıklamasında bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yazılı açıklamasında, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs konusunu karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlandırmak niyetinde olmadığını dile getirdi.
Saner, Rum tarafının amacının Kıbrıs Adası ve Kıbrıs Türkü'nün Türkiye ile bağlantısını kesmek olduğunu vurguladı.
Saner, Rum tarafı ve Yunanistan'ı, Kıbrıs Adasını Yunan milletinin çıkarları için hegemonyaları altına almaya çalışmakla suçladı.
Etiketler: KKTC Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Son Haberler
- 22:54
- 22:55
- 22:38
- 22:29
- 22:28
Sıradaki Haber
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz