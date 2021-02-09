Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Emreköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretilip satıldığına yönelik bilgi aldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki ürettikleri tespit ettikleri H.S. ve T.K'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ise 800 litre sahte içki ele geçirildi.
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