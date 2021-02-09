Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, takip sonucu kısa sürede kovalamacayla yakalandı.
Araçta 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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