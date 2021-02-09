Hafif ticari aracına yüklediği elmalarla yaklaşık 600 kilometre yol kat ederek Denizli'den Kayseri'ye gelen Yılmaz, kent girişinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı gün, Mehmetçiğe moral vermek için yola çıktığını ve o günden sonra kendisini bu işe adadığını söyleyen Yılmaz, askerlerin de kendisini çok sevdiğini aktardı.

Yılmaz, "Bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma, kayısı ve tatlı götürdüm. Bu ikramlarla askere moral vermek istiyorum. En son Yunanistan sınırındaki birlikleri ziyaret ettim ve onlara elma götürdüm." dedi.

Kayseri 1. Komando Tugayının, Güneydoğu'da yürüttüğü bir operasyon sırasında, birliklerin konuşlandığı karargaha da elma götürdüğünü, kahraman Mehmetçiğin mücadelesine şahit olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede birçok operasyona katılıp, kahramanca mücadele eden 1. Komando Tugayını ziyaret etmek ve elma ikram etmek için Kayseri'ye geldim. Onların oradaki zorlu yaşamına ve verdikleri mücadeleye şahitlik ettim. Elmaları kendim üretiyorum. İki elma bahçem var. Bahçenin birisini komple askerlere adadım. Oradan gelen elmayı hep askerlere götürüyorum. Kendimi de vatanım, bayrağım ve alemi İslam için adadım. Şehit olasıya kadar bu yolda olacağım. Benim hedefim 'Kızıl Elma'. 'Kızıl Elma' da güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadardır."