Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 6 yıl önce bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 6 yıl önce eve çağırdıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla aranan 3 zanlı yakalanıp tutuklandı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, 6 yıl önce eve çağırdıkları kişiyi gasbeden ve mağdurun görüntülerini çekerek şantaj yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin adresini belirledi.
Zanlıların saklandıkları adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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