Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Simav-İzmir kara yolu Hisarbey Köyü kavşağında meydana geldi.

İzmir'den Simav yönüne giden Tuncay Damrık'ın , kullandığı hafif ticari araç aniden yola fırlayan bir yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Damrık, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Damrık'ın ağabeyi Erdoğan Damrık yaşamını yitirirken yengesi ve eşi yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumları ağır olan yaralılardan Ayşe Damrık ve eltisi Hatice Damrık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.