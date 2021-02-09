Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. F.K., komşusu M.T.’ye ait Aslan isimli köpeğe, tarlasına girip yulafları ezdiğini öne sürerek tüfekle ateş açtı.

Gözüne ve kulağına saçma isabet eden köpek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, F.K.’yi gözaltına aldı.

Köpek ise tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.