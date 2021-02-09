Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte Bozova, Halfeti, Ceylanpınar ilçelerinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 11 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında bulunan 13 canlı kınalı kekliğe el konuldu.