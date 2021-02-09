Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da kaçak avlanırken yakalanan 11 kişi hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle birlikte Bozova, Halfeti, Ceylanpınar ilçelerinin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 11 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında bulunan 13 canlı kınalı kekliğe el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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