Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Can kaybı olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun sağına çekip, inerek, itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede alev topuna dönen otomobil nedeniyle polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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