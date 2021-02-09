İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki İmaret Camisi imamı Ömer Olgun ve müezzini Oğuzhan Kaya, Medrese Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahipleri için cemaatle el ele verdi.

Kendi katkıları ve cemaatin topladığı yardımları her ay mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtan din görevlileri dayanışma örneği sergiledi.

Olgun ve Kaya, ocak ayında toplanan 20 gıda paketini, şubat başında belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Cami cemaatiyle yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda ihtiyacı olan ailelere yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirten Ömer Olgun, "Her ay ihtiyaç sahibi ailelerimize cami cemaatimizin ve mahalle sakinlerinin de destekleriyle topladığımız gıda ürünlerini dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.