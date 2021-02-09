Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ataberk K. idaresindeki otomobil, Yarımca köyü yakınlarında, Murat Y.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ayça, Aren ve Deniz Arte K. yaralandı.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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