Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı kuzenini silahla öldüren kişi polis tarafından yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'de tartıştığı kuzenini evinde silahla öldüren kişi polis ekiplerince yakalandı.
Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Devrim Ç., kuzeni Muammer Ç.'nin evine gitti.
Bir süre sonra tartışmaya başlayan kuzenler arasında kavga çıktı. Devrim Ç. yanındaki silahla Muammer Ç.'yi vurdu.
Ağır yaralanan Muammer Ç., ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Devrim Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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