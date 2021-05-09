Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Kovancılar ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hatice Demiroğlu'nun Anneler Günü'nde yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay Kovancılar Temsilciliği bünyesinde hayırseverlerin yaptığı bağışlarla yardım faaliyetleri yürüten Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi aileler ile yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin umudu oluyor.

İlçede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak gelen yardımları ulaştıran iyilik gönüllüleri, evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hatice nineyi de Anneler Günü'nde unutmadı.

Evine misafir oldukları Hatice ninenin bayram temizliğini yapan ve iftarlık börek açan Kızılay gönüllüleri, bayramlık giysiler de hediye etti.

Kovancılar Genç Kızılay Başkanı Enes Muhammed Kaya, AA muhabirine, Kızılay'ın sadece kan bağışı toplayan ya da gıda dağıtan değil, her alanda yürüttüğü yardım faaliyetleriyle toplumsal ve kültürel değerleri yaşatan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yalnız yaşayan ya da bakıma muhtaç yaşlı çiftlere yönelik de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktaran Kaya, "Asla haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin başımızın tacı olduğunu göstermek, hayır dualarını almak için her hafta bir annemizi, evini temizlemek, yemeğini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere ziyaret ediyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bütün annelerimizin kıymetini bilelim"

Kızılay gönüllülerinden Naile Üstünkaya ise anneliği mukaddes bir değer olarak gören inancın mensupları olarak, çocuklarına iyiliği, doğruluğu ve güzel ahlakı öğreterek geleceğe hazırlayan annelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Bu duygularla Kızılay gönüllüleri olarak yalnız yaşayan ya da bakıma muhtaç annelerin yanında olduklarını dile getiren Üstünkaya, onların toplum için çok değerli olduğunu hatırlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Üstünkaya, "Hatice ninemize ziyarette bulunarak onu mutlu etmeye çalıştık ancak o hoş sohbetiyle bizleri daha da mutlu etti. Sağ olsun çok da güzel karşıladı. Bütün annelerimizin kıymetini bilelim, onlar bizim baş tacımız, onlar bizi büyüttü, bizler için emek verdi." diye konuştu.

Besra Özcan da çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren annelerin, karşılık beklemeden sevmenin, fedakarlığın, şefkatin ve hoşgörünün timsali olduklarını dile getirdi.

Toplumda huzurun vuku bulması ve mutlu bir geleceğe ulaşılabilmesi için tüm annelerin değerinin bilinmesi gerektiğine işaret eden Özcan, "Bu dünyada paha biçilemeyecek tek sevgi anne sevgisidir. Bu özel günde Hatice ninemizin evlatları olarak onu yalnız bırakmadık. Sadece Anneler Günü'nde değil her zaman için Hatice ninemizin yanında bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Kızılaydan Allah razı olsun"

Kızılay gönüllülerinin Anneler Günü sürpriziyle yüzü gülen Demiroğlu, eşinin ölümü ve 2 çocuğunun evden ayrılmasının ardından uzun süredir yalnız yaşadığını anlattı.

Bu ziyaretlerle büyük mutluluk yaşadığını belirten Demiroğlu, "Allah razı olsun hepsinden, evime gelip beni sordular. Allah onların işini rast getirsin, yüzlerini güldürsün. Onlar nasıl gelip kapımı açmış ise Allah da onlara güzel kapılar açsın. Kızılay'dan Allah razı olsun, Anneler Günü'nde gelip beni sordular, evimi temizlediler." şeklinde konuştu.