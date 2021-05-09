Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 52 kişiye 46 bin 800, maske takmayan 6 kişiye de 5 bin 400 lira ceza kesildi.
Ekiplerce, 913 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 19 iş yeri ile 6 araca yönelik işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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