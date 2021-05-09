İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 52 kişiye 46 bin 800, maske takmayan 6 kişiye de 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Ekiplerce, 913 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 19 iş yeri ile 6 araca yönelik işlem yapıldı.