Kız Kalesi’nde bayram tatili yoğunluğu

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de 9 günlük tatili fırsat bilenler sahilleri doldurdu. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kız Kalesi’nde otellerdeki doluluk oranları yüzde 50'ye yaklaştı.
Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle Kız Kalesi, nisan ayında en kalabalık günlerini yaşadı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı.