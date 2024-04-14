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Güncel
AA 14.04.2024 16:53

Adana'da köpeğin 4 yaşındaki çocuğa saldırısına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 yaşındaki kız çocuğunun Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da köpeğin 4 yaşındaki çocuğa saldırısına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 4 yaşındaki A.U'ya saldıran köpeğin sahibinin Sedat E. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, zanlıyı evinde gözaltına alındı, ikametin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Sedat E'nin ifadesinde, köpeğini bir süre önce gezdirmesi için arkadaşı Mümin K'ye verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine ekipler, Mümin K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, "hayvanı tehlikeye yaratabilecek şekilde serbest bırakma" ve "taksirle yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Köpeğin saldırısında yaralanan A.U'nun ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılmıştı.

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