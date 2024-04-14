Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.04.2024 16:44

Çanakkale Valisi polis uygulama noktasını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı polis uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Çanakkale Valisi polis uygulama noktasını ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman'ın da bulunduğu incelemelerde Aktaş, uygulama noktasında görevli emniyet personeliyle bir süre görüşüp yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgi veren Aktaş, güvenle seyahat edebilmeleri için yapılan uyarılara dikkat etmelerini isteyerek, kazasız yolcuk yapmaları temennisinde bulundu.

Vatandaşın trafik güvenliği için Çanakkale'de emniyet ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Aktaş, bayram tatili dönüş yolunda karayollarında trafik yoğunluğu olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan trafik kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Edirne'de jandarma motosiklet sürücülerini bilgilendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
İspanya'nın amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:46
Dışişleri'nden İran ve İsrail açıklaması: Tırmanmaya son verilmeli
17:31
Hakkari'de otomobil devrildi: 9 yaralı
17:30
Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
17:26
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, İran’a “uygun zaman ve şekilde” karşılık vereceklerini söyledi
17:16
YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere itirazları reddetti
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ